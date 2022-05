Confcommercio incontra il candidato sindaco Cecchetto: "Alzare l'asticella"

La delegazione di Confcommercio Riccione ha incontrato il candidato sindaco della lista Riccione Civica, Claudio Cecchetto. Il referente di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli parla di un “incontro cordiale e propositivo, in cui oltre ai temi specifici per le imprese, abbiamo chiesto dialogo costante e collaborazione per alzare l’asticella e fare crescere tutto il tessuto economico della nostra città”.

Il candidato sindaco Claudio Cecchetto ha commentato: “Ho trovato persone che lavorano con entusiasmo non solo per lo sviluppo della propria attività, ma della città nel suo insieme. Abbiamo parlato anche di problemi, ma sempre in maniera propositiva: lo spirito giusto per affrontare le tante sfide che ci aspettano. Tutto si riassume nella voglia di ri-diventare Riccione”.