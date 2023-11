Il consigliere Pari (Lega) propone: "Istituiamo anche a Rimini la figura del garante per le persone anziane"

“Da pochi giorni, con atto di nomina formale, il comune di Bellaria ha istituito la figura del ‘garante delle persone anziane’ seguendo l’esempio di altri comuni, anche capoluogo, in tutto il paese. Rimini prenda spunto per valutarne l’istituzione” così esordisce il consigliere della Lega Andrea Pari. “Nonostante gli importanti sforzi coordinati dell’amministrazione comunale, enti preposti e delle associazioni, permangono nella nostra città molte situazioni di difficoltà, marginalità e taluni casi di discriminazione, specie tra gli anziani” nota il consigliere

“Nelle città, anche capoluogo, in cui è stato istituito, il garante delle persone anziane ha, tra le altre, mansioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge vigente in materia di tutela degli anziani, ascolto e raccolta di eventuali segnalazioni, assunzione di iniziative volte ad assicurare servizi di qualità a favore della terza età, anche svolgendo azioni di sostegno e tutoraggio. A queste si possono aggiungere, la possibilità di all’espressione di pareri in merito alle misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani” spiega Pari.

“Si tratta di una figura che, operando in sinergia con le strutture dei servizi sociali e gli enti preposti, può svolgere un importante compito di ausilio e strategico ponte di comunicazione tra le necessità che può riscontrare con la sua opera e una capacità di risposta che possa essere sempre più incisiva da parte dell’amministrazione. Alla luce di questo risulta più che mai necessaria l’introduzione di questa figura ad ausilio dell’amministrazione cittadina e dei servizi sociali” continua il consigliere del Carroccio.

“Per questo ho presentato una interrogazione chiedendo alla giunta se sia propria intenzione agire celermente nella direzione dell’istituzione del garante delle persone anziane anche a Rimini, se sia già in essere una valutazione in tal senso e quali possano essere le tempistiche per arrivare ad avere un garante anche nella nostra città” Conclude il consigliere Pari.