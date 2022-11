Consiglio comunale, il PD: "Giusto non dare spazio ai medici no-vax"

"Il Partito Democratico sostiene la scelta politica della maggioranza in Consiglio Comunale di non dare spazio ai medici no vax, che volevano intervenire nel Consiglio tematico richiesto dalla minoranza. A Rimini sono appena 41 i medici sospesi, un numero esiguo rispetto alla totalità. Il Consiglio Comunale non può essere la vetrina o la cassa di risonanza di teorie non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi bene ha fatto la maggioranza a non dare spazio a chi si oppone alle evidenze scientifiche e dei fatti: una pandemia e le tante persone morte per Covid"

E' quanto si legge in una nota di Fiorella Zangari, segretaria Unione comunale PD Rimini e da Filippo Sacchetti, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Rimini in merito alla questione dei medici no-vax

"Anche per rispetto a chi (medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari) durante l'emergenza sanitaria si è impegnato in prima linea a fronteggiare l’epidemia nei vari servizi sanitari e non, esponendosi al rischio di infezione e al sovraccarico emotivo. Insomma, queste persone, non rappresentano la maggioranza della popolazione che ha aderito al Piano nazionale di vaccinazione, ed è per questo motivo che i gruppi consigliari di maggioranza hanno disertato il Consiglio Comunale tematico correttamente convocato dalla Presidente Giulia Corazzi" si conclude la nota.