Marchei dopo l'approvazione del Dup: "Ancora una volta sono state dimenticate le periferie"

"In 396 pagine del testo di programmazione votato in Consiglio Comunale, ancora una volta, nessuna seria considerazione per le periferie, per tutto ciò che vive e produce a monte della Statale 16, se non pensieri ed interventi spot, mai integrati in pensieri e ragionamenti d'insieme", così in una nota il consigliere di opposizione Loreno Marchei dopo la seduta di consiglio.

"Rispetto al disinteresse dei precedenti mandati, ben vengano i recenti interventi di riqualificazione, quali ad esempio quello alla Pieve di S.Salvatore o a San Vito, ma ciò che continua a mancare da troppi lustri nelle strategie dell'amministrazione è una seria pianificazione programmatica del territorio, che metta al centro gli interessi dei cittadini e delle aziende del territorio periferico e miri alla valorizzazione delle proprietà e delle attività economiche.

Il triste risultato è la cronica carenza di infrastrutture e soprattutto della rete viaria, che non hanno accompagnato l’enorme sviluppo delle urbanizzazioni residenziali e produttive a monte della Statale 16".

E conclude: "L'inadeguatezza della nuova rotonda, che preclude l'accesso diretto da Via Montescudo è sotto gli occhi di tutti. In questo senso ricordo che nell’ultimo Consiglio ho interrogato sulla bretella viaria Villaggio Primo Maggio/SS San Marino, progetto che decongestionerebbe sensibilmente il traffico di un vasto areale, dal Gross a Covignano, ed agevolerebbe tanti imprenditori, ma che inspiegabilmente continua a giacere nei cassetti dell’Amministrazione da oltre quarant’anni, continuando a costringere migliaia di residenti e lavoratori di Gaiofana e Vilaggio Primo Maggio ad oltre mezz’ora di fila, nelle ore di punta, per raggiungere il casello A14 di Rimini Sud".