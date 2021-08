Conte: "A Rimini siamo concorrenti del Pd ma con progetto verso il centrosinistra"

L'ex premier in città per appoggiare la candidatura di Gloria Lisi, Sacchetti (Pd): "Dare un colpo al cerchio e uno alla botte per non doversi sbilanciare e raccogliere un po di qua e un po di lá"

"Sono qui per appoggiare la candidatura di Gloria Lisi. E' un progetto in cui credo molto e si colloca nell'area di centrosinistra. Non siamo riusciti a concludere il dialogo con l'amministrazione uscente e il nostro è un progetto concorrente ma ci differenziamo comunque dalle politiche di destra". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante un incontro con i cittadini a Rimini".

"Giuseppe Conte, si è fatto spiegare male dal senatore Croatti su come stanno le cose a Rimini - ha commentato il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti. - Prima dicevano tutto male, adesso va tutto bene. Prima no al bando periferie coi fondi a Rimini, poi evviva le periferie di Rimini, sul parco eolico No, Si, Ni. Sostenevano che con il centro destra si può ragionare, anzi no, adesso sono nel centro sinistra. Settimana scorsa lo slogan era "né di destra, né di sinistra", chissà la prossima. Sembra tutto un grande valzer quello del 5stelle riminese, assente dalla città, dalle proposte e dai progetti di questi anni. Sempre contro l'amministrazione fino a quando per opportunità non candida la ex vice sindaca. Forse questa confusione sarà perché conviene? Tenere stretto qualche posto in cambio di un po' di coerenza. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte per non doversi sbilanciare e raccogliere un po di qua e un po di lá. E ancora non abbiamo capito, oltre al campo politico confuso. Il lavoro di Gnassi e della sua giunta è stato giusto? I processi innescati sul tema ambientale, culturale, del mare e degli spazi urbani anticipano (secondo il senatore) il futuro? C'è un piano di rilancio nazionale che parla di questi temi, impiantato su questi valori e obiettivi. Un piano che proprio il governo Conte ha iniziato a scrivere. Le cose giuste non hanno colore politico, vanno solo sostenute. Oltre la convenienza".