Conte e Croatti a Coriano per tirare la volata dei 5 stelle alle amministrative

“Il Movimento 5 Stelle sosterrà Cristian Paolucci e il nuovo progetto politico che lo vede come candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Coriano". Ad annunciarlo è il senatore pentastellato Marco Croatti che, nella giornata di giovedì, si è fermato nel paese dell'entroterra riccionese insieme all'ex premier Giuseppe Conte. "In questi ultimi mesi - prosegue Croatti - si sono intensificati i confronti con le varie anime progressiste corianesi, concretizzando un positivo percorso politico comune cominciato 5 anni fa in seno all’opposizione consiliare di Coriano e che ha consentito di costruire una forte base programmatica condivisa; tanti sono i progetti e le proposte che compongono un’idea forte e credibile di sviluppo per la città.

Unendo le migliori competenze e capacità si renderà il territorio sempre più competitivo e all’avanguardia: una visione comune per guardare al futuro e alle importanti e difficili sfide che Coriano affronterà nei prossimi anni. Pieno sostegno a questo progetto anche dal Presidente Conte che giovedì scorso a Riccione ha incontrato la nostra candidata M5S Monica Fierro, che farà parte della lista Coriano Futura del candidato sindaco della coalizione Cristian Paolucci. Rivoluzione gentile, inclusione, innovazione e sostenibilità, questo è il futuro che vogliamo per Coriano. Un grande ringraziamento al nostro consigliere uscente Stefano Moretta per l’ottimo lavoro svolto in consiglio comunale e per la passione dimostrata in questi anni”.