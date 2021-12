Contributi a fondo perduto per discoteche, cinema e palestre, Croatti (M5S): "Le domande dal 5 al 21 dicembre"

“Nuovi contributi a fondo perduto per discoteche, cinema e palestre. Il governo ha istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Dal 2 al 21 dicembre sarà possibile inviare le richieste sul sito Agenzia delle Entrate”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.





“Si tratta di uno strumento speciale che mette a disposizione 140milioni di euro per supportare quelle categorie e attività che hanno pagato il prezzo più alto a causa delle misure restrittive adottate. Queste risorse sono aggiuntive rispetto ai contributi già previsti per le attività d'impresa e professioni nei decreti Ristori e Sostegni - prosegue Croatti. - Un ulteriore e prezioso aiuto per tante imprese del nostro territorio che danno lavoro a tante famiglie e che in questi mesi hanno tentato di resistere nonostante enormi difficoltà economiche. Discoteche, palestre e cinema rappresentano spazi di svago fondamentali per respirare davvero il ritorno alla normalità e coltivare relazioni, sorrisi, voglia di stare bene, pensieri positivi. C’è un grande desiderio di tutto questo. Dobbiamo sostenere con forza queste attività”.