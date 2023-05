Coriano Futura boccia le politiche di bilancio della giunta Ugolini. "Campioni mondiali nel vendere fumo"

Il gruppo consigliare Coriano Futura boccia le politiche di bilancio dell'amministrazione Ugolini. "I toni trionfalistici e roboanti usati dal sindaco per annunciare sulla stampa l'approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2022, certificano quello che già sapevamo: Ugolini e i suoi assessori si dimostrano campioni mondiali nel vendere fumo ai propri cittadini - scrive il gruppo consiliare -, camuffando abilmente la propria incapacità politica e amministrativa e la mancanza di una qualsiasi visione strategica dietro il paravento della solita propaganda. Non è tutto oro quello che luccica e lo abbiamo visto anche in questa occasione. Ugolini & Co. parlano di un risultato di amministrazione pari a 14 milioni e mezzo di euro. Si fregiano di aver messo in atto una gestione oculata e attenta, vantandosi soprattutto della riduzione progressiva dei mutui, ritornello che peraltro abbiamo già sentito e risentito innumerevoli volte. Andando a vedere come stanno effettivamente le cose, però, ci si accorge che su 14 milioni e mezzo, circa 7 milioni consistono in crediti di dubbia esigibilità, ovvero tributi e altre entrate che la stessa amministrazione dubita fortemente di poter incamerare da qui ai prossimi anni".

La nota prosegue: "In sostanza, una somma pari quasi alla metà del bilancio (un caso quasi unico nel panorama provinciale) rimane congelata o rischia addirittura di essere stralciata e non potrà essere utilizzata a favore dei cittadini. Tutto questo ci dice che negli ultimi anni le varie amministrazioni comunali non sono state in grado di mettere in campo gli strumenti necessari per recuperare quelle entrate che sarebbero invece destinate alla collettività. Su questo punto, il sindaco Ugolini e la vice sindaca Spinelli hanno mostrato di avere idee contrapposte, il primo parlando della necessità di andare incontro alle esigenze dei privati, la seconda annunciando di voler lavorare affinché il Governo riconosca ai sindaci strumenti più efficaci per il recupero delle somme".

E proseguono: "Balzano poi all'occhio i 700mila stanziati sul Fondo destinato ai contenziosi legali: segno di un'amministrazione comunale 'litigiosa', che scarica sulle spalle e il portafoglio dei cittadini corianesi il peso economico delle molte cause e vertenze che la vedono impegnata. Di fatto, questo rendiconto ci restituisce l'immagine di un Comune che si limita a tirare la cinghia per far quadrare i conti, spremendo il più possibile i contribuenti con una pressione fiscale particolarmente elevata, ma che non è assolutamente in grado di compiere investimenti per migliorare la qualità dei servizi per la popolazione residente o realizzare nuove opere destinate a durare nel tempo. Mentre gli altri Comuni del circondario hanno saputo approfittare del treno del Pnrr per portare a casa finanziamenti preziosi, Coriano è rimasta a guardare, dando prova della sua scarsissima capacità progettuale e di una generale miopia di fronte alle prospettive di sviluppo del paese".

In conclusione: "Eloquente è poi la vicenda dell'indennità di disagio (ovvero la compensazione economica che Coriano percepisce per la presenza sul proprio territorio del termovalorizzatore): mentre altri Comuni hanno già percepito l'indennità del 2022 e sono in procinto di percepire la prima trance del 2023, a Coriano ancora non stiamo stati in grado di spendere l'indennità 2021. Insomma: ancora una volta ci troviamo a commentare politiche di bilancio deludenti e poco lungimiranti, segno del dilettantismo e dalla volontà di 'tirare a campare', rinunciando a qualsiasi visione di futuro, che sembra albergare in Comune".