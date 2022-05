Coriano Futura che sostiene Paolucci a candidato sindaco lancia la campagna elettorale nelle frazioni

Entrano nel vivo gli appuntamenti della lista 'Coriano Futura' che sostiene la candidatura a sindaco di Cristian Paolucci. La lista si prepara a incontrare i cittadini delle diverse frazioni corianesi: sarà l'occasione per approfondire i temi e le proposte del programma elettorale, affrontare le problematiche della cittadinanza, raccoglie idee e suggestioni per migliorare Coriano. Il primo appuntamento si terrà Mercoledì 4 Maggio (ore 21) nella Frazione di Sant'Andrea in Besanigo, presso ristorante pizzeria Righetti (via della Repubblica). Il secondo appuntamento sarà invece dedicato alla Frazione di Passano e si terrà Giovedì 5 Maggio alle 21 presso Cafè Antigua (via Flaminia Conca).