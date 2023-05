Coriano Futura sul doppio incarico di Domenica Spinelli: "No a un assessore a mezzo servizio"

Coriano Futura esprime alcune considerazioni in merito al doppio incarico che sta affrontando Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia), impegnata sia come parlamentare sia nel ruolo di vicesindaca a Coriano. "La senatrice Spinelli ha annunciato che non si dimetterà dal suo ruolo di vice sindaca e assessora del Comune di Coriano, dove è stata eletta con una lista civica. Non siamo interessati ai formalismi e, per quanto ci riguarda, la senatrice Spinelli ha tutto il diritto di preservare entrambi gli incarichi, sia quello che in municipio che quello in Senato. A patto però che sia in grado di garantire un impegno adeguato sul territorio corianese e su quello provinciale, così come richiesto dai cittadini che l'hanno eletta lo scorso giugno".

"Al contrario, la presenza della Spinelli a Coriano negli ultimi mesi pare essersi ridotta in maniera significativa e nutriamo seri dubbi sul fatto che possa portare avanti l'impegnativo lavoro richiesto a un assessore con deleghe pesanti e importanti, come quella alla Pianificazione urbanistica, P.R.G. – P.U.G, una funzione strategica per la realtà e per il futuro sviluppo di Coriano. Non dimentichiamo che il nostro ufficio tecnico versa da tempo in una situazione di estrema criticità, e che dal gennaio non può nemmeno più contare sull'apporto determinante di una figura dirigenziale. Cosa ha fatto la Spinelli per risolvere questo empasse che rischia di arrecare danni di non poco conto tanto al comparto pubblico quanto a quello privato? Non vorremmo ritrovarci con un assessore 'a mezzo servizio', troppo affaccendato dalle questioni romane per potersi occupare dei problemi e delle esigenze della piccola Coriano. Un discorso che vale anche per gli altri assessori facenti parte della Giunta Ugolini, i quali in questioni poco o nulla hanno prodotto, tanto che viene spontaneo porsi degli interrogativi sulla loro reale utilità".