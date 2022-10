Coriano Futura: "Frammenti di ossa fuori dal cimitero" ma in realtà sono resti animali

A lanciare l'allarme era stata Coriano Futura che, in una nota stampa" parlava di "frammenti di ossa abbandonati nel terreno" nei pressi del cimitero del Comune. Una preoccupazione che si potesse trattare di resti umani data anche dal fatto che "il ritrovamento è avvenuto in corrispondenza dell'area in cui, nei giorni scorsi, sono stati effettuati lavori di riesumazione di alcune bare e di livellamento del terreno". La situazione ha fatto scattare un'interpellanza al sindaco, Gianluca Ugolini, e all'amministrazione "per fare pienamente chiarezza sulla vicenda, stabilendo se siano stati o meno commessi degli errori e se siano state prestate l'attenzione e la cura che un luogo come il cimitero comunale richiedono, nel rispetto dei nostri cari e delle loro famiglie". Della questione si sono interessanti anche i carabinieri che, dopo aver repertato e analizzato i resti, sono giunti alla conclusione che si è trattato semplicemente di ossa animali.