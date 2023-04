Coriano Futura: "La giunta Ugolini non va oltre gli annunci e gli impianti sportivi restano al palo"

"Se c'è una disciplina in cui la giunta comunale del sindaco Gianluca Ugolini sembra eccellere, è la cosiddetta Annuncite". Così in una nota Coriano Futura. "Nonostante le roboanti promesse della campagna elettorale, sul fronte dell'impiantistica sportiva l'amministrazione comunale fino a questo momento è rimasta seduta in panchina, limitandosi appunto a qualche sporadico annuncio-spot su futuri progetti che chissà quando vedranno la luce (vedi ad esempio l'impianto sportivo di via Piane). "Faremo questo", "faremo quell'altro", "abbiamo presentato quest'altro". Proclami buoni a malapena per la rassegna stampa quotidiana e per la grancassa della propaganda, ma che quasi sempre nascondono una mancanza di conoscenza di quelle che sono le vere problematiche dello sport corianese e soprattutto di una vera progettualità di lungo termine".

"Nel frattempo gli impianti sportivi del territorio di Coriano, così come alcuni campi da calcio, continuano a versare in condizioni pietose - prosegue la nota -, rendendo estremamente difficoltosa l'attività di molti atleti e delle società. In compenso, a giocare la partita, quella vera, sono stati i Comuni a noi limitrofi, che in questi anni (e anche negli ultimi mesi) sono stati capaci di scendere in campo per intercettare risorse, finanziamenti e bandi a livello regionale e nell'ambito del Pnrr, per la sistemazione di palestre, palazzetti, campi, piscine, etc. La giunta Ugolini sembra tuttavia non essere in grado di andare al di là della sua "Annunciate" cronica. Abbiamo letto in questi giorni una notizia che ci ha molto rallegrati. Il PalaSic si prepara ad accogliere l'arrivo di una società sportiva di pattinaggio, la prima in assoluto operante sul territorio corianese. E' un segnale estremamente positivo, in quanto un ampliamento della proposta sportiva corianese equivale in un arricchimento per la nostra comunità e soprattutto per le famiglie, le piccole atleti e i piccoli atleti. Accogliamo favorevolmente l'ingresso di questa nuova società, felici che abbia potuto trovare una sponda nell'amministrazione comunale".

"A Coriano serve una mappatura di quelle che possono essere le priorità e le esigenze del mondo sportivo, poi servono investimenti e una visione strategica degli obiettivi da perseguire, servono le capacità necessarie a mettere a terra progetti di riqualificazione o di realizzazione di nuove strutture in grado di concorrere per l'assegnazione di risorse economiche. Serve, in altre parole, una Giunta che abbia davvero a cuore le nostre realtà sportive, tenute in piedi grazie al lavoro prezioso e incessante di tantissimi volontari, che sono la vera spina dorsale di un'intera comunità. E' un appello che rivolgiamo in primis all'attuale assessora allo Sport, Anna Pecci. La quale, dal momento dell'insediamento, ha dimostrato solamente la sua bravura in un altro tipo di sport: il ping-pong delle responsabilità con il sindaco Ugolini".