Coriano Futura: "Mutui ridotti, ma a discapito dei servizi e dei cittadini"

La Giunta Ugolini continua, come già la precedente Giunta Spinelli, ad annunciare con toni trionfalistici la riduzione del debito da mutui, sorvolando però su tutto ciò che questo ha comportato. Vero è che sono stati ridotti gli importi dei mutui, che erano stati accesi per fare investimenti, per fare opere pubbliche a beneficio della collettività, ma resta comunque una domanda: davvero l'amministrazione comunale ha agito secondo il principio del buon padre di famiglia? Perché il buon padre di famiglia è colui che riduce o estingue il mutuo, ma lo fa senza far condurre una vita senza possibilità, o con possibilità notevolmente ridotte, di studiare, di svolgere attività sportive, sociali, culturali, non riconoscendo le esigenze ed i bisogni primari dei propri figli. Va ricordato che le ultime amministrazioni, appena avuta la possibilità di aumentare le tasse ai cittadini, lo hanno fatto senza nemmeno pensarci due volte, pur non essendo riuscite a garantire il livello base dei servizi che il Comune deve erogare. Non dimentichiamo mai che i Comuni non sono aziende che devono fare utili ma che una delle prime leve del bilancio é la crescita e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni degli enti pubblici misurato con l'indice sulla qualità della vita va in quella direzione.



Purtroppo a Coriano ci segnalano che molte famiglie, per i disservizi, o in alcuni casi mancanza totale, si sono viste costrette a rivolgersi a Comuni limitrofi per averli accollandosi spese che non dovrebbero essere loro richieste; ci sono famiglie che hanno deciso di cambiare residenza, perché Coriano non è un Comune vicino alle famiglie; addirittura persino i contributi stanziati da Regione e Governo per aiutare i cittadini vengono erogati in ritardo; Coriano non ha un asilo nido, non ci sono spazi per i giovani, mentre gli anziani - che maggiormente soffrono l'isolamento -restano completamente isolati poiché mancato i principali servizi per muoversi autonomamente anche solo per andare a fare la spesa o per andare dal medico. Detto che ogni anno le entrate del Comune di Coriano sono di oltre 11/12 milioni di euro a fronte di queste considerazioni si può dire che la precedente giunta Spinelli e l'attuale giunta Ugolini, hanno attuato una politica attenta ed oculata?

Coriano Futura