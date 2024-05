Coriano Futura: "Tagliare l'erba davanti a casa è diventata una pratica da burocratizzare"

"A Coriano anche tagliare l'erba davanti a casa è diventata una pratica da burocratizzare. Saranno contenti i cittadini che ora, grazie alla Giunta Ugolini, dovranno barcamenarsi in scartoffie, permessi e procedure contorte per un'operazione semplice come occuparsi della manutenzione del territorio". A finire nel mirino del gruppo consigliare è il nuovo regolamento del verde approvato nell'ultima seduta del Consiglio che, seppur condiviso, solleva delle perplessità. "Abbiamo però espresso forti dubbi sull'articolo 15, relativo agli "Interventi sul verde pubblico effettuati da privati". In particolare si afferma che "qualora, in casi del tutto eccezionali, si renda inevitabile un qualsivoglia intervento da parte di soggetti privati sul patrimonio del verde pubblico comunale generalmente inteso (piante, siepi, arbusti, aiuole, manto erboso di parchi e giardini ecc.), questo deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione"".

"Di base - prosegue la nota stampa di Coriano Futura - si tratta di un concetto condivisibile perché va nella direzione di proteggere il verde pubblico. Però in questo modo si legano le mani ai nostri cittadini più volenterosi che da sempre, con grande spirito di iniziativa, in maniera autonoma si sono presi cura di piccole porzioni di un territorio vastissimo, di 47 km quadrati, svolgendo un ruolo complementare a quello del Comune. Ebbene, in questo modo anche un semplice 'sfalcio dell'erba' diventa una faccenda burocraticamente complessa, che richiede un iter particolarmente ostico almeno per un semplice cittadino, scoraggiando di fatto quelle forme di volontariato che sono l'ossatura di ogni comunità. Ci meraviglia che nel dare pubblicità al regolamento dall’amministrazione si sia sorvolato sul fatto che con questo regolamento chi taglia l’erba senza darne comunicazione si espone a sanzione. Il Sindaco non ha accolto la nostra proposta di togliere la comunicazione preventiva e la relativa sanzione per il taglio dell’erba, una modifica necessaria per non disincentivare una pratica virtuosa. Lascia sgomenti la risposta dataci in consiglio comunale “tanto nessuno farà una multa se si taglia l’erba”, ovvero istituiscono un regolamento disinteressandosi che venga rispettato? Siamo alle solite comiche. Una modifica all’ art.15 è necessaria e di buon senso per non distruggere del tutto il rapporto cittadino-istituzioni già in un equilibrio molto precario".