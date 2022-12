Coriano, la senatrice Spinelli: "La mia indennità di assessore per assumere un nuovo dipendente"

“La mia indennità di assessore servirà a finanziare attività del settore lavori pubblici e manutenzioni contribuendo all’assunzione di un nuovo dipendente che potrà essere utile a rispondere ai bisogni delle frazioni del territorio e dare risposte sempre più immediate alle richieste pervenute dai cittadini” Così l’assessore del comune di Coriano, vicesindaco Domenica Spinelli, ora senatore della Repubblica, a seguito delle elezioni del nuovo Governo avvenute lo scorso settembre che, in condivisione con il sindaco e la giunta, ha scelto di destinare la sua indennità di funzione dell’anno 2023 pari a 18.000 euro all’ingresso di un nuovo operaio per lo svolgimento di mansioni utili al territorio.

“E’ la legge che prevede di rinunciare al doppio incarico – spiega Spinelli – così ho deciso di proseguire la mia attività di amministratore comunale a Coriano, per la quale i cittadini mi hanno premiata, e di destinare la mia indennità all’ingresso di una ulteriore figura professionale nella macchina comunale favorendo nuova occupazione in un momento non facile dal punto di vista lavorativo per molte persone. La mia rinuncia va quindi nella direzione di dare un contributo concreto a servizio della comunità corianese verso un settore come quello delle manutenzioni sempre sensibile per i cittadini”.

Nel bilancio di previsione del Comune per l’anno 2023 sono state previste le risorse di indennità dell’assessore Spinelli, calcolate da gennaio a dicembre, per spostarle in un altro capitolo del bilancio di previsione riguardante il personale. “Un bilancio estremamente significativo - aggiunge Spinelli – per il quale non ho voluto far mancare il mio apporto anche quando ieri sera, di ritorno da Roma, mi sono collegata per la votazione dall’aeroporto alla seduta del Consiglio comunale .Grande soddisfazione per il lavoro portato avanti da una squadra premiata per la terza volta dai cittadini, oggi guidata dal sindaco Ugolini, al quale rivolgo i miei complimenti per la determinazione nel portare in approvazione entro dicembre un bilancio che, ricordo, non alza le tasse, ha un forte slancio di programmazione nei lavori pubblici e mantiene lo stesso livello dei servizi per i cittadini nonostante il caro energia e gli aumenti causati dall’inflazione.”