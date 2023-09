Coriano, una "task force" per bandi, gare e Pnrr

Prosegue la riorganizzazione della macchina comunale con la costituzione di un Ufficio Bandi, Gare e PNRR. Dopo aver messo mano al personale con la programmata assunzione tra il 2023 e il 2024 di ben 11 dipendenti come previsto dalla modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale, la Giunta comunale ha dato il via libera al gruppo di lavoro che sarà deputato ad intercettare e gestire i bandi PNRR, monitorarli per l’assegnazione delle risorse e valutare l’eventuale interesse dell’ente a parteciparvi. L’ufficio Bandi, Gare e PNRR avrà anche la funzione di proporre sinergie con altri enti per potenziare la possibilità e la capacità di intercettare i fondi, oltre a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) per il riconoscimento ottenuto di stazione appaltante qualificata ANAC.

Il lavoro dell’ufficio sarà trasversale e sarà composto da 4 dipendenti, 2 funzionari, 1 istruttore amministrativo e un capo area, Dott. Lorenzo Spataro, già in servizio presso il comune di Coriano con competenze in grado di intercettare le risorse provenienti dal programma europeo Next Generation EU. Il nuovo ufficio dovrebbe essere completamente operativo alla fine dell’anno in concomitanza all’ingresso di nuovi dipendenti.

“Siamo in una nuova fase per il comune di Coriano – afferma il sindaco Gianluca Ugolini – in cui verrà attivata una task force per monitorare le opportunità dei bandi e mettere in pratica diverse partite per cui ci siamo impegnati in questa legislatura. Grazie al potenziamento del personale e ad una squadra che verrà formata ad hoc, potremo procedere in maniera sempre più puntuale per soddisfare gli obiettivi di efficientamento e risparmio energetico degli immobili comunali così come di intervenire, per stralci operativi, sulla rete della pubblica illuminazione con corpi illuminanti a led in tutto il territorio comunale”.

“Il potenziamento del personale - sottolinea il vicesindaco con delega al Personale, Domenica Spinelli – è la naturale prosecuzione di un lavoro avviato negli anni passati in cui abbiamo raggiunto risultati nel settore dei lavori pubblici, proprio in questi giorni sono in corso i lavori alla nuova rotonda di Pian della Pieve, e nel settore della digitalizzazione come gli investimenti in nuove tecnologie nella biblioteca comunale. Abbiamo dimostrato nei mesi scorsi di essere in grado di presentare progetti in linea con gli obiettivi fissati dall’Europa, adesso grazie alla competenza e professionalità del personale comunale, avremo maggiore forza per dare a Coriano, uno sviluppo sostenibile a favore di famiglie e imprese”.