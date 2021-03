Criminalità, l'attacco del Pd alla Tosi: "Assente alla firma del protocollo per l'Osservatorio"

"Svia l'attenzione sui problemi veri di una città in piena emergenza dove non vi è l’idea di una strategia politica né un disegno futuro"

E' stato firmato domenica al teatro Galli, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nuovo Protocollo d’intesa per l’istituzione e la gestione dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Riviera di Rimini. Presenti all'appello i Comuni di Rimini, Bellaria Igea-Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e si aggiunge tra i firmatari anche Santarcangelo. Assente il comune di Riccione e il sindaco Tosi ha poi fatto sapere che firmerà in settimana.

Un'assenza contro cui punta il dito il Pd Riccione che affermano come la Tosi abbia motivato la sua assenza con alcuni media locali con la volontà di non prestare il fianco ad una passerella elettorale di Gnassi e del Pd. Ed ecco che il Pd riccionese accusa il sindaco di essere vittima della “Sindrome di Ecce Bombo (mi si nota di più se vengo o non vengo?)”.

"Bellaria sarà la base dell'osservatorio della rete territoriale di presidio e difesa delle infiltrazioni della criminalità organizzata, un lavoro di ricerca e di cultura per contrastare il fenomeno nelle nostre comunità.

Presente il Prefetto Giuseppe Forlenza, che vede nel protocollo un giuramento di fedeltà nelle istituzioni".

Incalza il Pd: "Dopata dalla frenetica esposizione sui social, contravviene ogni volta al rispetto dei ruoli istituzionali, attraverso la sua smania di sembrare sovversiva e fintamente controcorrente". E la accusano di essere sempre alla ricerca di un nemico e di essere ossessionata dal Pd "per sviare l’attenzione sui problemi veri di una città in piena emergenza dove non vi è l’idea di una strategia politica né un disegno futuro".

Infine, il Pd lancia la stoccata al primo cittadino ricordando che Giorgetti, sindaco di Bellaria è di centrodestra.

"E che altro aggiungere? Che un bel tacer non fu mai scritto, come recita il vecchio adagio".