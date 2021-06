Crisi economica, Coraggiosa Rimini: "Cittadini sempre più poveri e stagionali introvabili"

"In questi giorni siamo alle prese con due notizie preoccupanti per il territorio e per la città - afferma Coraggiosa Rimini - La prima notizia è che i Riminesi sono sempre più poveri, stando alle loro dichiarazioni dei redditi, la seconda è quella che le e Associazioni datoriali e imprese del turismo lamentano la difficoltà nel reperire personale per la stagione balneare in riviera.

"Probabilmente entrambe le notizie nascondono qualcosa di più profondo e grave, se i redditi medi dei nostri cittadini sono al di sotto delle medie regionali e nazionali ciò significa che nella nostra città si sta allargando la forbice sociale, fra i pochi che hanno tanto ed i tanti che hanno poco, significa che il lavoro nella nostra città è meno retribuito che nel resto della regione e che come da sempre tutti sanno c’è molto sommerso ed moltissima evasione. Se veramente è così difficile trovare dai 5 ai 7mila addetti nelle strutture turistiche, crediamo che le cause vadano ricercate nei salari sempre più bassi, nelle condizioni di lavoro sempre peggiori e precarie. Lavori sempre più flessibili, temporanei, saltuari ha portato a una miriade di tipologie di rapporti accomunati da un tratto comune: sempre più lavoratori precari, a chiamata, in appalto con l'utilizzo di personale non assunto direttamente dall'impresa ma fornito da terzi, contratti pirata, rapporti di lavoro registrati come part - time ma in realtà impiegati a tempo pieno, spesso chi viene da fuori è costretto a dormire in stanze non a norma nello stesso stabile e a lavorare 13/14 ore al giorno e con ammortizzatori sociali non esigili o dimezzati perché con rapporti di lavoro non in regola".

Continua: "E' arrivato il tempo di una diversa e nuova narrazione sul lavoro e sui redditi dei riminesi, come i dati ci dicono, dire che è colpa del reddito di cittadinanza o dei sostegni legati alla crisi è come nascondere la testa sotto la sabbia. Occorre cambiare modello di sviluppo e farlo uscire da questa storica e non più sostenibile ingiustizia sociale, rendere protagonisti giovani e donne in questi anni in fuga lavorativa dalla nostra città. Occorre un rilancio del turismo, un turismo sostenibile da tutti i punti di vista deve essere fondato sulla qualità del prodotto e del buon lavoro, turismo che non può basare la propria competitività sull'abbattimento dei costi, ma da una diffusa cultura della regolarità e della legalità, dal sostenere la formazione per qualificare il lavoro e migliorare la qualità del servizio e del prodotto offerto nei nostri territori."