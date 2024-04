Focus sulle criticità della zona Cagnona, il candidato sindaco Giovanardi incontra i cittadini

E’ in programma per martedì, 9 aprile, presso il Bar dietro le Sbarre – zona Cagnona, il secondo incontro pubblico organizzato dalle 2 liste civiche Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina nell'ambito della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Giovanni Giovanardi.

Supportato da candidati e semplici cittadini il candidato sindaco Giovanardi promuoverà anche in questa serata un percorso di ascolto e di dialogo con il pubblico presente, volto a far emergere punti di forza ed elementi di criticità della zona Cagnona, un contributo importante che servirà sicuramente nella fase di redazione del programma amministrativo con il quale ci si presenterà alle prossime elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno.