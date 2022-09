Croatti e il bis al Senato: "Il Movimento 5 Stelle continuerà le sue battaglie, io eletto grazie alla squadra"

Festa nella sede provinciale del Movimento 5 Stelle per la rielezione del senatore Marco Croatti. Torna al Senato, questa volta destinato ai banchi dell’opposizione. Ma con una missione ben precisa, come racconta il senatore poche ore dopo la certezza di essere stato rieletto. “I cittadini ci hanno chiesto chiaramente, come spiegano le percentuali di voto, che il Movimento 5 Stelle continui a essere presente dentro le aule del parlamento. Abbiamo messo in campo dei provvedimenti, dei temi che abbiamo sempre sposato, ora sarà nostro compito continuare a difenderli”.

In particolare il senatore Croatti fa riferimento a tre temi caldi, che come rappresentante del Movimento 5 Stelle intende continuare ad affrontare: “Vigileremo su quelli che sono stati i nostri provvedimenti in vista della prossima legge di bilancio, torno a ribadire che la prima priorità per il Movimento è quella del tema bollette, lo scorso febbraio avevamo chiesto al premier Draghi si smettere di lavorare su alcuni temi e di dare questa priorità, avevamo proposto un documento con 32 soluzioni ma dal governo, di cui facevamo parte, non siamo stati ascoltati”. Poi le altre partite: “Crediamo di dover continuare a sostenere il Superbonus e il Reddito di Cittadinanza che è una misura di protezione essenziale, peccato però che i Centri per l’impiego non hanno saputo far funzionare i meccanismi per il reinserimento dei percettori nel mondo del lavoro”.

Poi un pensiero a livello territoriale: “Il risultato ottenuto dimostra che siamo radicati sul territorio, è stato fatto un lavoro capillare, figlio di un’attività partita tanti anni fa. Per questo ho voluto ringraziare, anche con un momento di ritrovo, tutti coloro che mi hanno sempre appoggiato per questa candidatura. La mia rielezione è figlia di un lavoro di squadra, devo ringraziare tutti”.