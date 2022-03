Croatti: "Bonus edilizi, approvato l'emendamento che proroga cessione del credito e sconto in fattura"

“Raccogliendo le segnalazioni di cittadini e imprese in merito a difficoltà nell’utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate anche legate agli ultimi decreti antifrodi che prevedono le asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus edilizi, previste anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ho presentato, insieme a colleghi Movimento 5 Stelle della decima Commissione, un emendamento che consente di dare più tempo ai contribuenti per l’inserimento nella piattaforma della comunicazione dell’opzione per la cessione credito o sconto in fattura dei bonus edilizi, spostando il termine dal 7 aprile al 30 aprile 2022". Così in una nota il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Il senatore prosegue: "L’emendamento ha ricevuto voto favorevole. Questa proroga riguarda le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. L’approvazione di questo emendamento è molto importante perché scongiura il rischio, non imputabile ai contribuenti, di perdere le detrazioni dei bonus edilizi che stanno consentendo a tante famiglie di avere case più sostenibili, efficienti e sicure”.