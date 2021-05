Croatti e Sarti: "Lavorare subito insieme a forze progressiste per dare una nuova prospettiva a Rimini"

Invitano a mettere subito in piedi un tavolo "che riunisca tutte le forze progressiste" e, allo stesso tempo, cpava di "dare una nuova prospettiva a Rimini". Tornano alla carica, invitando all'unità nel centro-sinistra, gli esponenti riminesi del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e Giulia Sarti in vista delle elezioni del primo cittadino. “Siamo molto soddisfatti - spiegano il senatore e l'onorevole pentastellata - che il sottosegretario Pierpaolo Sileri abbia accettato l'invito del Movimento 5 Stelle di Rimini e sia venuto, venerdì scorso, in visita presso l'hub vaccinale della Fiera e all'Ospedale Infermi. Un benvenuto importante insieme ai rappresentanti della Città ed anche al Presidente Stefano Bonaccini, il quale poi ha rimarcato in più occasioni sui media che la strada da percorrere per le prossime amministrative a Rimini è quella di una terza via. Non siamo più i soli ad auspicare pubblicamente che il candidato Sindaco alla guida della città provenga dalla società civile.”

“Nutriamo grande soddisfazione e aspettative - aggiungono i pentastellati - per questa accelerata che ha saputo imprimere il Presidente, la situazione si era impantanata in vecchie logiche politiche di spartizione. Mettiamoci velocemente al lavoro insieme a tutte le forze progressiste, per dare una nuova prospettiva a Rimini. Confidiamo nell'intelligenza dei due contendenti riminesi e che il “caso Cattolica” faccia scuola per capire cosa non fare. Rimarchiamo Cattolica perché è il luogo dove il PD per miopia e volontà personale di qualche esponente della politica locale, ha voluto isolare una parte del centrosinistra dalle forze progressiste. Azione a nostro parere utile solo a dividere la città”.