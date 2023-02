Croatti e Lanzi (M5S): "Congratulazioni a Schlein, chiara volontà di cambiamento dei loro elettori"

“Congratulazioni a Elly Schlein per la vittoria alle primarie del Pd. Il desiderio di cambiamento e di rinnovamento della base del partito è risultato evidente e l’auspicio ora è che la nuova segretaria sappia costruire una forza politica con meno ambiguità e con cui potersi confrontare per rendere più forte l’opposizione ad una destra corporativa lontana dalle esigenze dei cittadini e del Paese". Così in una nota i referenti del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Molti sono i temi in campo progressista su cui il MoVimento 5 Stelle sta agendo con determinazione ma su cui il Pd è assente e senza una identità chiara: giustizia sociale, transizione ecologica e tutela ambientale su tutti, ma ci aspettiamo anche una netta presa di posizione nei confronti della guerra e sull’ingente spesa militare a carico del nostro Paese, coerentemente con lo spirito pacifista della nostra Costituzione. Su queste e altre tematiche fondamentali per il Paese attendiamo la neo segretaria Schlein per capire se il nuovo corso Pd sia più vicino al M5S o agli eredi di Berlusconi, ossia il duo Renzi-Calenda”.