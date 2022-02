Croatti (M5s) annuncia 600 milioni di incentivi per le imprese del settore turistico

“Seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture del comparto turistico. È quanto prevede la misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche" (IFIT), promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, al via il 28 febbraio nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che spiega: “Ampio il ventaglio dei destinatari della filiera turistica: alberghi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici. Previste due forme di incentivo: credito d'imposta fino all'80% delle spese, cedibile a soggetti terzi, e contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40mila euro (limite che può essere aumentato a 100mila se si gode di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile). Il 50% di questi fondi saranno destinati al miglioramento dell’efficienza energetica, ma sono ammessi altri interventi, quali: adeguamento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, digitalizzazione. Risorse che possono rivelarsi molto importanti per il nostro territorio e per le imprese turistiche della Riviera in vista della ripartenza della stagione estiva e per progettare interventi di riqualificazione che riducano l'impatto dei costi energetici sui bilanci e rendano la nostra offerta turistica maggiormente competitiva. Il termine previsto per la presentazione delle domande è il 30 marzo”.