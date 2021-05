Croatti (M5s): "Finalmente il turismo riparte ma è necessario chiarezza e corretta informazione"

Si avvicina il primo test dopo le riaperture sancite dal Governo per il turismo italiano in vista del ponte del 2 giugno. Sono circa 9 milioni gli italiani che hanno scelto di spostarsi durante il prossimo week end e più della metà sta programmando una vacanza, per i prossimi mesi, prediligendo mete italiane. “Finalmente, dopo un anno di pandemia che ha letteralmente messo in ginocchio il turismo italiano, siamo pronti a ripartire - afferma il Senatore Croatti del Movimento 5 Stelle. Adesso possiamo godere del frutto dei sacrifici fatti nei mesi precedenti con l’osservanza delle misure restrittive e dell’ottimo andamento della campagna vaccinale che per il mese di giugno prevede una decisiva accelerazione.” Numerosi sono anche i turisti stranieri, in particolare tedeschi e austriaci, che ritornano ad affollare le rive del Garda, le spiagge del Nord Adriatico e la riviera romagnola. Si stima che per l’estate 2021 il 50% dei turisti provenga dall’Italia e l’altro 50% dal mercato straniero. “La costa romagnola è pronta ad accogliere turisti di qualsiasi nazionalità, come di consueto, con offerte e servizi di eccellenza.” Iniziano ad arrivare molte richieste per luglio, agosto e settembre ma per le prossime settimane non c’è stata l’ondata di prenotazioni che ci si aspettava a causa della confusione sui tamponi e quarantena. “Su questo aspetto - conclude il Senatore Croatti - sono necessarie regole certe e la massima chiarezza. L’Italia ha già fatto un grande lavoro rispetto all’Europa con l’adozione di un proprio green pass già in vigore rispetto a quello europeo che avrà validità dal 1° luglio. È importante su questo fronte stare al passo con gli altri competitor turistici europei per attirare turisti stranieri e per la buona riuscita della stagione estiva”.