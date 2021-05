Croatti (M5S): "Gestire con attenzione fase di riapertura, stop al coprifuoco fondamentale per la Riviera"

“Superamento del coprifuoco alle 22 sulla base dei dati scientifici. La curva dei contagi sta scendendo e così anche il numero dei decessi. Questa fase va gestita con responsabilità e senza inutili fughe in avanti, basando le nuove riaperture su dati certi e accompagnandole con sostegni concreti: come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che se i dati fossero scesi e l’andamento della campagna vaccinale lo avesse permesso, avremmo rivisto le restrizioni il prima possibile. Oggi lo facciamo a dimostrazione che dichiarazioni estemporanee e prive di fondamento scientifico di una parte della politica sono state mere strumentalizzazioni”. Lo dichiara il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle al lavoro nel tavolo connesso alle riaperture.

“Peraltro - aggiunge -, il primo report nazionale sull’impatto della vaccinazione anti Covid, a cura dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute, che presenta i dati a partire dal 27 dicembre 2020 sino al 3 maggio 2021, attesta che 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose il rischio decesso per covid cala del 95%, il rischio ricovero del 90% e quello di contrarre l’infezione dell’80%. Giorno dopo giorno, i dati ci dicono che c’è un miglioramento e quotidianamente vengono somministrati oltre 500mila vaccini, quindi, speriamo che a breve si possa superare il coprifuoco. Sarebbe fondamentale per la nostra Riviera in vista della stagione estiva”.