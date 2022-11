Croatti (m5s): "Le modifiche al superbonus penalizzano famiglie e imprese"

Il capogruppo M5S in Commissione Finanze Marco Croatti annuncia parere contrario del Movimento 5 Stelle in merito all’art. 9 del dl Aiuti Quater, articolo di competenza proprio della Commissione Finanze. L'articolo 9 in esame in commissione modifica la disciplina del superbonus, riducendo dal 110% al 90% la percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023. Inoltre proroga per il 2023 del Superbonus al 90 per cento per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro, calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare sulla base di specifici coefficienti, e che sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare.



“Le modifiche apportate alla disciplina del superbonus - spiega Croatti - non sono assolutamente condivisibili e vanno contro l’interesse del Paese. Da un lato è anticipato il décalage che colpisce i soggetti che avevano legittimamente fatto affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione al 110% anche per le spese sostenute nel 2023. Dall'altro, limitando la proroga per le unifamiliari ai soli contribuenti che abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro, viene limitata notevolmente la portata della misura. Il governo Meloni, proseguendo l’azione del governo Draghi, sta agendo per distruggere un provvedimento che ha portato occupazione, ha spinto il PIL italiano in un periodo delicato e ha consentito a tante famiglie di ristrutturare le proprie abitazioni rendendole più sicure ed efficienti abbassando in modo sensibile i consumi energetici e dunque le bollette. Il parere del M5S è dunque assolutamente contrario perché queste modifiche colpiranno famiglie e aziende”.