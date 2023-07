Croatti (M5S): "Servono controlli e regole ai chiringuito, la sicurezza dei ragazzi prima di tutto"

In questi giorni un dibattito sta animando il confronto in città, quello sui chiringuito e il ballo libero. "Al di là del merito del dibattito, su cui è necessario aprire un confronto in città per decidere strategie, posizionamento turistico e quindi come immaginiamo il futuro della nostra offerta turistica, credo sia doveroso e necessario evidenziare un aspetto a cui tengo in modo particolare: quella della sicurezza dei ragazzi e i rischi rappresentati dalla mancanza di regole e di controlli". Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

"La nostra spiaggia e i locali prossimi all’arenile sono diventati discoteche all’aria aperta, senza però la garanzia del rispetto di quelle misure che regolano un divertimento sano, sicuro, che prevenga l’abuso di alcol e con personale che abbia una formazione idonea. In questa situazione di incertezza e in vista del periodo più delicato della stagione estiva è necessario alzare il livello di attenzione con maggiori controlli e tolleranza zero verso quei gestori di chiringuito e di locali che dovessero, con comportamenti irresponsabili, mettere in pericolo giovani e giovanissimi".

"Non vogliamo un’estate segnata da episodi gravi e violenti e dobbiamo agire affinché l’immagine della nostra Riviera diventi sempre più quella di un luogo capace di regalare emozioni, divertente, sicuro, stimolante, sereno per tutti.

Quello del divertimento in sicurezza è un tema su cui ho presentato un disegno di legge che verrà votato proprio nei prossimi giorni in parlamento, nato su impulso di Cogeu, l’associazione di ragazzi e genitori nata dopo la tragedia di Corinaldo del dicembre 2018 e il cui ‘Manifesto del Divertimento in Sicurezza’ si presenta come un patto di co-responsabilità tra gestori dei locali e ragazzi che dovrebbe diventare uno strumento e un riferimento imprescindibile per la nostra Riviera”.