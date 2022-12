Croatti (M5s): "Via libera del Senato all’inserimento in Costituzione del diritto di accesso allo sport"

“Via libera del Senato all’inserimento dello sport nella Costituzione. Il Decreto in questione inserisce il riconoscimento del «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» nell’articolo 33 della Costituzione”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. "Veniamo da due anni in cui i nostri ragazzi hanno costruito una nuova terribile normalità fatta di lockdown, paura del contagio e distanziamento sociale. L'emergenza covid ha lasciato cicatrici psicologiche profonde. Ha portato enorme stress, solitudine e inattività per ragazzi e ragazze, che hanno cambiato completamente il loro stile di vita. Lo sport certamente rappresenta una chiave fondamentale per guarire le ferite dei nostri giovani. Secondo studi recenti la maggior parte di loro vive oggi lo sport principalmente come un'esigenza e una valvola di sfogo: grazie all'attività fisica si scaricano stress, ansie e fatiche scolastiche. Ma lo sport significa anche inclusione, socialità, educazione e rispetto. Tutti temi su cui costruire la nostra società e il futuro delle giovani generazioni. Una volta condivisa l'importanza dello sport, tanto da inserirlo in Costituzione riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, un aspetto fondamentale sarà quello di riempire di contenuti, dare valore concreto a tutto questo. Non lasciare che questa modifica sia soltanto un'operazione politica vuota. L’obiettivo ora è quello di dare sostanza a questo articolo 33 e soprattutto non dobbiamo farlo in modo autoreferenziale, ma ascoltando e confrontandoci con i nostri giovani". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti nel corso del suo intervento in aula sulla modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.