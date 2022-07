Croatti (Movimento 5 Stelle): "Insieme ai cittadini vogliamo riportare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi"

"Se l'ambizione più grande di Renzi è quella di riportare Draghi a Palazzo Chigi, un premier che si è dimesso dopo avere ottenuto la fiducia dalla maggioranza assoluta di entrambe le Camere, la nostra e quella di milioni di cittadini è quella di riportarvi Giuseppe Conte, l'unico premier che è stato scalzato a causa di assurdi giochi di palazzo, dopo avere ottenuto 209 miliardi di euro dall'Europa. E' con lui che intendiamo portare avanti un'agenda sociale progressista basata su lavoro, famiglie, imprese e ambiente. Non si capisce invece quale sia il programma della cosiddetta agenda Draghi, forse quello imposto dall'Europa che sembra ritornare verso l'austerity. Non credo che in questo modo si facciano gli interessi dei cittadini". Così in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.