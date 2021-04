Croatti, Sarti e Movimento 5 Stelle Rimini: "Disponibili al confronto con le forze progressiste"

Il Movimento 5 stelle scende in campo in vista delle amministrative che, questo autunno, vedranno eleggere il nuovo sindaco di Rimini. In una nota i parlamentari riminesi del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, Giulia Sarti e gli attivisti cittadini tracciano il profilo per il prossimo inquilino di palazzo Garampi. "Alla nostra città - spiegano i grillini - serve una nuova visione e un grande cambio di passo. In questo senso siamo disponibili ad aprire una fase nuova. I prossimi anni vedranno la nostra città impegnata in sfide difficili ma ricche di straordinarie opportunità. La nostra comunità potrà coglierle, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel competitivo panorama internazionale, se costruirà un percorso che unisca e crei sinergie positive tra tutte le migliori idee, competenze e capacità della nostra città. In questo senso formuliamo l’auspicio che parta un confronto aperto a tutte le forze politiche progressiste e moderate della nostra città, che guardi al futuro di Rimini con un’idea forte di sviluppo sostenibile, e che non si arrocchi sui nomi di candidati attualmente in campo. Come futura guida di Rimini, riteniamo necessario considerare una figura rappresentativa esterna agli apparati delle forze politiche, ma in sintonia con l’area progressista, in grado di aggregate e mediare tra le posizioni e le diverse sensibilità. Che sappia mettere al centro del progetto ambiente e sostenibilità, lavoro, legalità, lotta alle mafie e giustizia sociale.

