Crolla il soffitto negli uffici comunali, Erbetta denuncia: "Struttura fatiscente che andava completamente ristrutturata"

A denuciare il crollo di parte del soffito, un un'ala dello stabile di via Ducale che ospita gli uffici comunali, è il commissario di Forza Italia Mario Erbetta che sottolinea le precarie condizioni strutturali di tutto l'immobile. Il cedimento ha interessato i loceli dell'aula gialla e l'archivio che, dopo essere stati messi in sicurezza, sono stati interdetti dall'accesso. "L'edificio - ricorda Erbetta - apparteneva l'Asl ed era una struttura fatiscente che andava completamente ristrutturata prima di subentrare. Invece il Comune in questi anni ha fatto vari interventi tampone in tempi successivi e su segnalazione di esposti alla medicina del lavoro da parte degli RLS. Una decina di anni fa l'Amministrazione comunale intervenne su alcuni soffitti degli uffici al terzo piano. Poi intervenne anche sui soffitti dell'Assessorato ai servizi scolastici. Oggi il cedimento del soffitto nell'archivio e nell'aula gialla evidenzia come l'immobile aveva la necessità di essere completamente restaurato ma il Comune in tutti questi anni ha investito tante risorse in opere pubbliche dimenticandosi colposamente di questo stabile fatiscente e pericoloso dove lavorano da anni tanti dipendenti comunali in situazioni pericolose".

"Questa volta - chiosa Erbetta - non è successo nulla di irreparabile perché al momento del crollo non c'era personale presente ma non è possibile che questa giunta a trazione Pd, tanto sensibile ai diritti civili, non abbia come priorità assoluta la sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti. Come Forza Italia chiediamo quindi che gli enti preposti, AUSL, Ispettorato del Lavoro e Medicina del Lavoro verifichino l'idonietà attuale e l'agibilità dello Stabile di Via Ducale in via urgente e prescrivano la messa in sicurezza dei locali inagibili. Invitiamo inoltre gli RLS comunali e i Sindacati a verificare ulteriori problematiche che possano creare pericoli all'incolumità dei dipendenti e a denunciarle prontamente. Non possiamo permetterci vittime sul lavoro in uffici comunali per mancata manutenzione straordinaria degli immobili. Bisogna dare la certezza a questi dipendenti di poter lavorare in luoghi sicuri e di tornare a casa sani e salvi tutte le sere e come Forza Italia vigileremo affinchè il Comune si faccia parte diligente e realizzi tutti i lavori necessari per la messa a norma e in sicurezza della sede di Via Ducale. Basta vittime sul lavoro. Il Comune dia il buon esempio".