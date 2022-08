Cucchi Vs. Morrone in tv, il leghista: "Non paga il mutuo per la crisi ma va in vacanza"

La situazione economica delle famiglie e delle imprese è sempre più grave, con molti che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa dell'impennata dei prezzi dall'energia al carrello ella spesa. Un momento difficile per tanti, anche per - a suo dire - Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, candidata alle elezioni politiche del 25 settembre nel centrosinistra in quota Sinistra Italiana. Nel corso della puntata di venerdì 26 agosto Cucchi interviene a Omnibuss, il programma di La7, dove si confronta con il leghista Jacopo Morrone della Lega.

Le ricette economiche dei due sono all'opposto, e lo scontro si accende subito. Cucchi accusa il leghista di svicolare alle domande della conduttrice Flavia Fratello, Morrone punta il dito contro la "fiera delle banalità" della candidata di sinistra e attacca l'altra ospite su una espressione da lei usata: "Cittadina chiamata dalla politica? Ma se è stata già candidata con Ingroia nel 2013!". Ma lo scontro raggiunge l'acme quando Cucchi afferma che, a causa delle difficoltà economiche, non è riuscita a pagare "questo mese la rata del mutuo". "Io sono partita Iva, siamo ridotti a zero e lo Stato non ci tutela. Deve garantirci la possibilità di sopravvivere e nel mio caso di garantire la rata di mutuo", afferma. "La differenza tra Cucchi e gli italiani in difficoltà è che lei con le elezioni ha vinto alla lotteria", dice il leghista provocando la riprovazione della conduttrice: "Una frase da hater".

Ma il tema diventa oggetto di dibattito quando la sorella di Stefano Cucchi afferma di essere in vacanza, nelle Marche. "Ah, lei non paga la rata del mutuo e va in vacanza! Alzo le mani, bel messaggio ai giovani... Glielo vada a dire a chi in ferie non ci può andare perché non arriva a fine mese" attacca il leghista. "Ma lei lo sa cos'è stata la mia vita negli ultimi 13 anni?" ribatte Cucchi ma la discussione ha preso una china inarrestabile. "Sa che lavoro faccio io? Sto lavorando a distanza..." dice la candidata del centrosinistra ma il leghista non molla: "Siete diventati radical chic e non prenderete un voto. Se si permette di andare in vacanza senza aver pagato il mutuo... È una cosa che non si può dire" dice Morrone. Il livello dello scontro è altissimo, sconsolata Fratello annuncia la pubblicità.