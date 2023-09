Quando la cultura sa unire, da Croatti a Spinelli coro unanime: "Forza Rimini, insieme per la candidatura"

Da Marco Croatti (Movimento 5 Stelle) a Domenica Spinelli (Fratelli d’Italia), fino all’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, tutti gli schieramenti si pronunciano all’unanimità al fianco di Rimini candidata a Capitale della Cultura 2026. Diversi i messaggi di auguri giunti in queste ore all’amministrazione comunale. A partire dalla senatrice Domenica Spinelli che dice: “Orgoglio e sostegno totale alla candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026. La storia di Rimini è la storia di un territorio che oltrepassa i confini provinciali, regionali e nazionali. Una sfida incredibile per la quale dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Come parlamentare del territorio e consigliere provinciale lancio un appello, rivolto indistintamente a tutti i sindaci della Regione Emilia Romagna, affinchè promuovano nei loro Comuni una petizione a sostegno di questa candidatura. Essere uniti per dare forza e slancio a questa grandissima occasione sia la priorità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per noi amministratori ed esponenti politici e per tutti i cittadini di questa meravigliosa terra. Rimini, per la sua cultura, identità e patrimonio unici al mondo, possiede tutte le carte in regola per arrivare in cima alla vetta. Forza e in bocca al lupo a Rimini e al suo sindaco Jamil Sadegholvaad”.

Queste le parole del senatore Marco Croatti: “Sono felice, emozionato e orgoglioso per la candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026”. Il commento del senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “Dal primo momento ho condiviso e sostenuto questa sfida che la nostra comunità ha deciso di affrontare e che ci consentirà di mostrare e raccontare tutto quello che rende unica la nostra meravigliosa terra. Perché Rimini e la Romagna non sono soltanto pieni di storia, di cultura, di arte ma anche di colori, di sorrisi e di musica capaci di dare vita e luce a questo enorme patrimonio. Cultura e storia riminesi sono intrise di quel dialetto che Fellini ha reso internazionale e dalla voglia di divertirsi e sorridere della nostra gente”.

Prosegue Croatti: “Questa candidatura nasconde anche una missione che guarda al futuro: riuscire a legare tutti i nostri colori e unire un territorio che dispone di un’offerta turistica unica e impareggiabile ma che troppo spesso si è diviso in incomprensibili campanilismi che ci hanno indebolito, impoverito e impedito di valorizzare le nostre ricchezze. Forza Rimini dunque, che la festa abbia inizio, sperando sia il primo passo di un grande e bellissimo percorso. Da parte mia e del mio gruppo garantisco, tutto il supporto e il sostegno possibile a questa candidatura”.

Così l’assessore regionale Mauro Felicori, presente alla cerimonia svolta al teatro Galli: “La Regione è al vostro fianco in questo viaggio. Questa candidatura che unisce tutta la Romagna alla città di Rimini è un forte simbolo di rinascita, che sovrasta le avversità e può rappresentare una vera occasione per tutto il territorio romagnolo e per l’intera regione”.