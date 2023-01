"Dalla parte degli ultimi", un incontro tra Caritas, Istituto Gramsci e amministrazione

L’Associazione Istituto Gramsci-Rimini, in collaborazione con Art.1 e Circolo Pd di Via Euterpe, organizza per la serata di mercoledì 18 gennaio, alle 21 presso l’ex cinema Astoria di via Euterpe, un’assemblea pubblica sul tema: “Dalla parte degli ultimi” Cosa possiamo fare per chi nel nostro territorio si trova in difficoltà?. Se ne discuterà con Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana e membro di presidenza Caritas italiana Presiede Giuseppe Chicchi, presidente dell’Associazione Gramsci, ex sindaco di Rimini Partecipa Chiara Bellini, vice sindaca di Rimini.

"L’incontro fa parte di una serie di iniziative che, nell’attuale dibattito precongressuale del Partito Democratico, focalizza la discussione e la riflessione sui problemi più rilevanti che come Paese dovremo concretamente affrontare. Nel tentativo di dare un contributo identitario utile a comprendere da che parte stare", spiegano gli organizzatori.