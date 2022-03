Daniela Angelini apre al Parco Eolico: "Progetto da rimodulare, ma puntiamo sulle energie alternative"

Sul tema energie rinnovabili, la candidata sindaca di Riccione per il centrosinistra, Daniela Angelini, assume una posizione molto differente rispetto a quella tenuta fin qui dall'amministrazione comunale. Potrebbe diventare questo un tema caldo della campagna elettorale. La neo candidata dice chiaro e tondo che "in questa fase non possiamo dire no a priori alle rinnovabili. Il caro bollette per il riscaldamento e l’aumento del gasolio per il carburante ci mettono di fronte all’urgenza di una transizione energetica: l’utilizzo di energie alternative non si può più rimandare". Daniela Angelini è la candidata per la coalizione composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa, 2030 Riccione, Uniamo Riccione e Riccione nel cuore. "Quello che sta succedendo nel mondo, la guerra in Ucraina e la dipendenza al gas russo hanno fatto emergere una nostra grande debolezza".

E si addentra così sul tema del progetto del nuovo Parco Eolico nell'Adriatico. "Non siamo negativi a priori perché riteniamo sia indispensabile valutare seriamente questa nuova tecnologia. Si tratta di un progetto che va considerato come risorsa perché innovativo e moderno. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutarne l’impatto sulla costa e continuare a tutelare chi lavora in mare. Crediamo che ci siano margini per poter rimodulare il progetto o valutarne di alternativi. Ho letto con interesse la proposta dell’Aasessore all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini: realizzare impianti galleggianti con tecnologia fotovoltaica. Ritengo fondamentale per la nostra comunità affrontare fin da subito questo tema e continuare ad investire sull’efficientamento energetico sia nel pubblico che nel privato".