Daniela Angelini: "Da Pullè solo falsità, nessun rallentamento sulla nuova caserma dei carabinieri"

“L’amministrazione che ho guidato dal giugno del 2022 non ha bloccato proprio nulla, né ha perso tempo riguardo alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Fabrizio Pullè farebbe bene a informarsi prima di lanciare accuse del tutto gratuite. Comprendo che chi è stato allontanato dal governo della città da parte degli elettori, senza neppure ottenere i voti per diventare consigliere comunale, abbia una certa smania di visibilità. Sono comunque convinta che i riccionesi siano stati e siano perfettamente in grado di riconoscere le falsità di chi fa politica sempre contro qualcuno”. Daniela Angelini, eletta sindaca il 12 giugno del 2022, replica alle accuse del segretario delle liste civiche di centrodestra Fabrizio Pullè.

“Nessun immotivato rallentamento - argomenta Angelini -. Personalmente ho incontrato e sollecitato tutti i vertici dell’Arma dei carabinieri, dal regionale al provinciale al comunale, che possono testimoniarlo, al fine di conseguire un risultato, la costruzione di una nuova caserma, che la mia amministrazione ha sempre ritenuto non solo importante ma necessario per i militari appartenenti al corpo e per tutta la città”. Angelini argomenta infine che “agli uffici comunali competenti non risulta alcun atto che porti a uno sblocco definitivo del progetto, ma se così fosse ne sarei ben contenta: sarebbe il giusto riconoscimento per il prezioso lavoro che gli uomini dell'Arma svolgono sul nostro territorio”.