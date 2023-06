Danni da alluvione, il Pd insorge contro il ministro Musumeci: "Vergogna, offende i colpiti dal maltempo"

Tra gli "incredibile" i "vergogna", i "così si offendono gli emiliano-romagnoli" e i "chieda scusa", i parlamentari del Pd e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si scagliano contro il ministro alle Protezione civile Nello Musumeci, che giovedì, nell'incontro con gli amministratori dei territori alluvionati che chiedevano fondi e ristori, avrebbe risposto che "il Governo non è un bancomat". Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini e oggi parlamentare, attacca: "Abbiamo pensato a una dichiarazione mal interpretata e invece sono proprio le parole del ministro Musumeci". Quindi "chieda scusa". Di fronte alle "legittime richieste dei territori", il ministro "toglie la maschera al profilo e allo spessore del governo di fronte alla tragedia". Perché dopo gli annunci di "aiuti, sostegni e risarcimenti fino al 100%", dopo un mese "oggi i fatti sono che nella concretezza del fare il governo è assente, infastidito, di fronte alla richiesta di agire".

Furibondo anche l'attuale sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che non ci sta alle accuse mosse agli amministratori locali "di cercare di 'fare la cresta' sulla conta dei danni". Il primo cittadino ha ricordato che gli 1,8 miliardi di euro chiesti dai territori per l'emergenza immediata e gli 8,8 miliardi per le soluzioni strutturali "rappresentano semplicemente la somma delle istanze (urgenti e spesso disperate) che vengono dai Comuni messi in ginocchio dal maltempo di maggio. Si pensi che solo i Comuni dell'alta Valmarecchia, che raccolgono meno del 10 per cento della popolazione della provincia di Rimini, tra frane e dissesto idrogeologico lamentano danni per 25 milioni di euro".

"Dico questo - tuona Sadegholvaad - perchè l'atteggiamento sprezzante espresso con parole abbastanza piccine dal Ministro Musumeci cozza con quel rispetto tra istituzioni, soprattutto davanti a drammi e tragedie collettive, che non è forma ma sostanza. Devo dire che non è la prima volta che registro questa 'ansia da prestazione'. Su chi governi ora non v'è il minimo dubbio, come del resto non dovrebbe esservi il minimo dubbio che la collaborazione tra istituzioni diverse, davanti a problemi amministrativi che sono i problemi di tutti, dovrebbe essere qualcosa di diverso dalla campagne elettorali permanenti e dalle accuse meschine, senza alcuna prova. Chi fa barcollare il senso istituzionale, a ogni livello, non si rende conto di segare il ramo su cui lui/lei stesso/a sta seduto/a. Vale per i Ministri, vale per i sindaci, vale per i presidenti di regione e di provincia, vale per i Prefetti".

Le sue parole "offendono i cittadini dell'Emilia Romagna, chieda scusa e chiarisca a chi è nel fango e semplicemente chiede al governo che governi, che ha sbagliato a dire ciò che ha detto". Ci va ancora più duro il deputato Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente: invece "di offendere e umiliare l'Emilia-Romagna, Musumeci, che certo non brillava per efficienza nella gestione dei fondi europei e nazionali quando amministrava la Sicilia, dovrebbe pensare a come risarcire le popolazione e le imprese dell'Emilia-Romagna che contribuiscono significativamente al Pil italiano". Quella frase "offende e umilia i tanti amministratori, i cittadini, le famiglie e le imprese che hanno subito danni incalcolabili e che stanno facendo di tutti per ripartire". Senza contare, che "la Regione ha quantificato, in maniera molto conservativa, che i danni ammontano a circa 8,9 miliardi di euro, escludendo mancati ricavi, scorte e veicoli privati".

Parla di "parole vergognose", la parlamentare ravennate Ouidad Bakkali: "Dopo le passerelle nei luoghi del disastro in Emilia-Romagna e le promesse della presidente Meloni del 100% dei risarcimenti a famiglie e imprese, occorre subito passare dalle dichiarazioni ai fatti concreti. Servono risposte ai sindaci, ai territori devastati. Il governo invece è ormai scomparso dai radar". Per Ilenia Malavasi, deputata reggiana del Pd, Musumeci "non ha il minimo senso del suo ruolo e delle istituzioni. Le sue parole lasciano ancora una volta basiti". Qualcuno rincara, "gli spieghi che è compito del governo reperire le risorse il prima possibile. Invece, loro sono immobili quasi a sperare che la ricostruzione parta il più tardi possibile. Un atteggiamento vergognoso che i cittadini non dimenticheranno". Ogni giorno di ritardo per la ricostruzione, conclude, "è un danno per l'intero paese, essendo la mia Regione non solo una regione modello, ma anche un motore del paese dal punto di vista economico".