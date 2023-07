Darsena, Zoccarato e Brunori criticano: "Piazza abbandonata e senza vita"

I consiglieri Matteo Zoccarato (Lega) e Stefano Bunori (Gloria Lisi per Rimini) fanno il punto al termine della commissione svolta sulla situazione della darsena di Rimini. "Un patrimonio per la città, costata milioni di euro e con prospettive di reale crescita e potenzialità economiche. La struttura è in Concessione ad un provato con annessi bar e ristoranti. Presenti 12 houseboat che portano famiglie e turisti. Il 75% delle barche attraccate sono a vela. Solo il 15% sono grandi barche di gente facoltosa di fuori", affermano i consiglieri.

"È stato sollevato il problema della viabilità per portare le barche via terra perchè le strade di San Giuliano non lo permettono - proseguono Zoccarato e Brunori - La società concessionaria (presente il presidente Ferretti) chiede a gran voce una idonea struttura per la Scuola vela che conta ben 300 persone, con grande indotto". I due consiglieri pongono poi l'accento sulla piazza della darsena "abbandonata e senza una vita propria. Come consiglieri sollecitiamo l'amministrazione comunale ad organizzare eventi nella più bella piazza sul mare, forse d'Italia, quali concerti, cinema, mercatini". L'amministrazione, come riferiscono i consiglieri, si è riservata ulteriori valutazioni sul tema del collegamento fra San Giuliano con porto canale.