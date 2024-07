Elezioni regionali, ci sono le date del voto: arriva l'ufficialità dalla Corte d'Appello

Si voterà domenica 17 e lunedì 18 novembre per le regionali Emilia-Romagna. Sono le date definite per il turno elettorale anticipato per la Regione dopo le dimissioni del governatore Pd Stefano Bonaccini, eletto all'Europarlamento. La decisione è stata comunicata dalla presidente facente funzioni Irene Priolo, sentito il presidente della Corte d'appello. Scegliendo il 17 e il 18 novembre "abbiamo condiviso la prima data utile per noi e per la corte d'Appello". Priolo, in sella dopo le dimissioni di Stefano Bonaccini sia pure con poteri 'attutiti', spiega la scelta della data per le prossime regionali, condivisa con la presidenza della Corte d'Appello e poi comunicata a tutti i gruppi politici in Assemblea legislativa. Già martedì Priolo aveva manifestato una preferenza per una data non troppo avanzata nel calendario e il weekend scelto appare un ragionevole compromesso con le ragioni della Corte d'appello. In questo modo la "nuova amministrazione potra' insediarsi entro l'anno e potrà avviare anche le attività in vista del bilancio 2025. Prima si può votare e meglio e' per la funzionalità dell'ente", sottolinea Priolo comunicando la scelta effettuata.

La formalizzazione della data avverrà nei prossimi giorni con l'intesa fra la presidente Priolo e il presidente della Corte d'Appello di Bologna, Oliviero Drigani. Successivamente, a settembre, la presidente Priolo emanerà il decreto di proclamazione delle elezioni, entro 60 giorni dalla data del voto, così come previsto dalla legge regionale. Si è ritenuto in ogni caso di dare comunicazione tempestiva della decisione assunta affiché tutti i cittadini, gli enti coinvolti e le forze politiche ne fossero informati con il più largo anticipo. “Ringrazio il presidente Drigani - afferma Priolo -, la data sulla quale abbiamo immediatamente trovato l’intesa permette, insieme, di conciliare l’organizzazione di un appuntamento così importante per l’intera comunità regionale, con l’obiettivo di fare presto e permettere alla nuova amministrazione regionale di partire entro la fine anno, assicurando la piena operatività dell’Ente, a beneficio di cittadini e comunità”.

Il caso De Pascale

Priolo respinge le accuse di Fratelli d'Italia sull'incontro di martedì in Regione Emilia-Romagna al fianco del candidato Pd Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente regionale Upi. "Dispiace - afferma la presidente regional e- che esponenti del Governo e della maggioranza che lo sostiene interpretino o come polemica politica o campagna elettorale la richiesta dei rimborsi per gli alluvionati della Romagna o gli emendamenti proposti dell'Emilia-Romagna per alzare gli indennizzi per i beni mobili. Affermare che l'arredamento di una abitazione devastata dall'acqua non può essere risarcito con 6.000 euro è fin banale e correggere tale norma è compito del Parlamento". Il Governo, ricorda Priolo, "si era impegnato a rifondere agli alluvionati il 100% dei danni ma questo non sta avvenendo. Se Bignami e Lisei non vogliono credere a me, lo chiedano direttamente alle migliaia di famiglie coinvolte". Ma i meloniani insistono e le richieste di dimissioni nei confronti della presidente e di De Pascale vengono sottoscritte anche dagli altri parlamentari Fdi. Per Alice Buonguerrieri il "minimo che possono fare Priolo e De Pascale è rimettere ogni mandato e fare campagna elettorale, tra un tortellino e un cappelletto, alla Festa dell'Unità, ambiente che si addice maggiormente alla loro propaganda politica".

Michele Barcaiuolo senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, parla di un "fatto istituzionalmente grave, che conferma ancora una volta come il Partito democratico usi le istituzioni per fare politica e usi le cariche istituzionali per veicolare messaggi di partito: emblema e spazi della Giunta regionale non sono circoli di partito, non sono palchi delle feste dell'Unità da cui inveire contro gli avversari. Un'eleganza che sapevamo non appartenere al Pd, ma che oggi trova conferma, per questo chiediamo le dimissioni del duo De Pascale-Priolo dalle cariche rivestite, in modo da lasciare loro tutto il tempo per fare militanza politica". "Spesso il Pd - incalza da parte sua la senatrice di Fdi Domenica Spinelli - accusa Fratelli d'Italia di non avere cultura istituzionale. Ebbene, questo episodio dimostra chi davvero è lacunoso di questa cultura. Non ci stupiamo perché sappiamo che il Pd è abituato a occupare poltrone, però non ci stancheremo di denunciare questo modus operandi e di chiedere rispetto per i cittadini. Se queste sono le premesse, chissà a cos'altro dovremo assistere nei prossimi mesi di campagna elettorale".

(fonte Dire).