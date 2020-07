Decreto Rilancio, Croatti (M5S): "Corposi sostegni a province e comuni"

“Nel Decreto Rilancio sono previsti importanti e corposi sostegni per le Province e per i Comuni, per compensare le minori entrate registrate dalle amministrazioni a causa del Coronavirus”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “Per quel che riguarda il nostro territorio, per la Provincia di Rimini le spettanze ammontano a 3.292.813 euro mentre il Comune capoluogo Rimini riceverà 9.476.905 euro. Sono risorse fondamentali per sostenere i bilanci degli enti locali e i loro sforzi al fianco dei cittadini. C’è stata grande attenzione da parte del Governo sia per i centri maggiori che per le realtà più piccole”, conclude Croatti.

Il dettaglio del riparto per Comune nella nostra Provincia

Ente Provincia di Rimini 3.292.813

Rimini 9.476.905

Bellaria Igea Marina 1.556.081

Casteldelci 11.008

Cattolica 1.688.060

Coriano 640.464

Gemmano 41.031

Maiolo 27.783

Misano Adriatico 1.357.168

Mondaino 58.312

Montefiore Conca 54.254

Montegridolfo 34.906

Montescudo Montecolombo 182.855

Morciano di Romagna 337.112

Novafeltria 484.030

Pennabilli 105.943

Poggio Torriana 181.077

Riccione 3.668.928

Saludecio 90.819

San Clemente 240.091

San Giovanni in Marignano 491.593

San Leo 118.722

Sant’Agata Feltria 67.296

Santarcangelo di Romagna 1.052.469

Talamello 39.286

Verucchio 418.464