Degrado in città, Erbetta: "La zona sud di Rimini come una favela brasiliana"

"Il degrado imperversa nella zona di Marebello-Miramare", questa la denuncia di Mario Erbetta, candidato a sindaco di Rimini alle prossime elezioni per la lista Erbetta sindaco. Erbetta presenta le foto scattate dal candidato consigliere della sua lista, Francesco Vito Grillo, "che indicano come la zona sud di Rimini da Bellariva a Miramare sia diventata simile a una favela brasiliana".

"I cittadini del quartiere sono esasperati - dichiara Grillo - Per esercitare la loro “attività”, viados e prostitute e spacciatori si appropriano anche degli spazi privati dei residenti E degli hotel rimasti chiusi. Come può un’amministrazione rimanere insensibile al degrado che è sotto gli occhi di tutti? Assistiamo ad un viavai di macchine dei vigili urbani che passano indifferenti e si fermano solo per elevare verbali a carico di poveri residenti che non riescono a parcheggiare a causa della scarsità di posti auto! Non può essere questo il pattugliamento del territorio necessario per scacciare il degrado. Ci vuole una Tolleranza Zero è un serio impegno di tutte le forze di Polizia per risolvere il problema. Perchè le unità cinofile della municipale non pattugliano costantemente e nelle ore serali queste zone? Perchè il PD e i suoi alleati vogliono togliere l'ultimo baluardo contro il degrado che è il distaccamento di Polizia Municiapale a Miramare?".

“Le foto sono la prova della disfatta delle Giunte degli ultimi 10 anni che hanno abbandonato il territorio di queste periferie a vantaggio della criminalità. Prostitute, viados che cercano di debubare un passante, pallinari in azione, vagabondi e sporcizia questa è la realtà che si vede dalle fotografie molto lontana dal paese incantato raccontato dal sindaco con la valigia e dal suo delfino nuovo candidato a sindaco per il centrosinistra - attacca Mario Erbetta - La mia ricetta per risolvere questi problemi: Poliziotto di quartiere, potenziamento unità cinofile, più telecamere con stazione radio monitorata H24, sicurezza partecipata, postazione fisse dei militari del progetto Città sicura, nuovi distaccamenti della polizia municipale in tutti i quartieri e in particolare in Stazione e a Borgo Marina. Il mio impegno se diventerò Sindaco: ripulirò la città nei primi 100 giorni di mandato. Tolleranza Zero. Riappropriamoci del nostro territorio”, conclude Erbetta che sabato presenterà la sua lista presso la Vecchia Pescheria di Rimini.