La deputata Tassinari al governo: "Il decreto alluvione va esteso al comune di Bellaria Igea Marina"

“Sostituzione dei veicoli danneggiati dall'alluvione utilizzando le risorse residue per l'incentivazione per l'acqusito di auto ecologiche; estensione dell'applicazione del decreto alluvione al comune di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini; promozione di una intesa Abi per il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi ai comuni; piano per la rateizzazione delle bollette utenze non pagate a partir del 1° luglio 2024; deroga, nei comuni alluvionati, al numero minimo di alunni per classe per ciascun grado di scuola fino al 2025/2026”. Sono alcune delle proposte emendative presentate da Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, al Decreto Alluvioni in esame in Commissione Ambiente alla Camera.

E poi ancora, fra gli altri: “Proroga dei termini Pnrr per i comuni alluvionati ed interventi di ripristino degli edifici residenziali o ad uso produttivo danneggiati dai fenomeni alluvionali o franosi da considerare di manutenzione straordinaria anche nei casi in cui non sia necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, previa presentazione di un'apposita comunicazione al comune, al fine dell'applicazione di iva agevolata”.

“Ci stiamo impegnando al massimo per adattare il più possibile il provvedimento alle esigenze e necessità del territorio – spiega la deputata Rosaria Tassinari – ora attendiamo la valutazione in commissione delle proposte presentate e la pubblicazione in GU del decreto che prevede anche altre risorse per i territori colpiti emesso dal Consiglio dei Ministri martedì 27 giugno 2023. Il Governo ha posto grande attenzione alla popolazione colpita: la nomina del generale Figliuolo, che già lunedì sarà in Emilia Romagna per un incontro con le istituzionali locali, ne è un chiaro segnale”.