Di Maio appoggia la richiesta di Gnassi: "Niente piazza alla manifestazione 'negazionista'"

Si ingrossano le file delle persone contrarie a far svolgere la manifestazione dei "negazionisti", che scenderanno in piazza Cavour sabato 24, e anche l'onorevole Marco Di Maio sposa la tesi del sindaco di Rimini a negare la piazza ai manifestanti. "Nel momento stesso in cui il Dpcm proibisce fiere, congressi, convegni, sagre - aveva osservato Gnassi - nella logica di evitare manifestazioni pubbliche a rischio assembramento, è logico non far svolgere l'iniziativa". "Noi siamo per la libertà di manifestazione, sempre" ha affermato il deputato romagnolo Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni, alla Camera, appoggiando l'appello rivolto alle autorità di pubblica sicurezza dal sindaco di Rimini. "In questo periodo però - ha aggiunto l'onorevole - dobbiamo fare i conti con la grave situazione in cui il virus ci ha portato. La manifestazione in programma sabato a Rimini, dei cosiddetti “negazionisti“, non credo sia opportuno consentirla, soprattutto alla luce dell’ultimo Dpcm che vieta fiere, convegni e sagre. Al di là delle assurde tesi sostenute da chi scende in piazza per questo genere di manifestazioni - afferma -, adesso è il momento di evitare qualsiasi situazione in cui ci siano assembramenti e rischio di diffusione del virus. Mi unisco quindi all’appello del sindaco di Rimini Gnassi al prefetto e al questore per impedire che questo ritrovo si svolga".



