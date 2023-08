Dieci giorni di Festa dell'Unità, torna con sette confronti l'appuntamento di Santarcangelo

Si apre venerdì, 25 agosto, la Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più lunga sul panorama provinciale con i suoi dieci giorni di svolgimento all’Area Campana e un ricchissimo calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago. “Quest’anno, al ricchissimo calendario di sette incontri pubblici con politici, esperti e amministratori in calendario già da domani, abbiamo voluto aggiungere tutta una serie di iniziative a stampo politico in favore della comunità per cui ringraziamo Giovani Democratici, Cgil e Anpi” rivela la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini, entrando subito nel merito. “I primi hanno realizzato due questionari che potranno essere compilati nel loro gazebo, uno sul tema della casa e l’altro su quello della precarietà del mondo del lavoro con focus sulla stagionalità: l’obiettivo è quello di raccogliere le esigenze della popolazione così da poter poi indirizzare le politiche in maniera più consona alla realtà anche grazie a numeri e dati ben precisi. Il sindacato pensionati della Cgil, la Spi, in un altro tavolo farà invece consulenza gratuita agli anziani e non solo sulle riforme in essere in fatto di pensione, fornendo tutte le informazioni utili sul come muoversi. Anpi presenterà infine tutta una serie di documentazione relativa all’antifascismo oggi”.

I sette confronti

Ecco il calendario dei momenti di riflessione, che prenderanno il via fin da subito, venerdì 25 agosto con "La salute, diritto o privilegio". Il diritto alla salute rischia di diventare un privilegio. Di questo promuoveremo il dibattito poiché esiste il pericolo di non poter più garantire un servizio sanitario capace di soddisfare i tanti bisogni di assistenza che hanno i cittadini. Ne parleranno la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini, il presidente della Fondazione Isal William Raffaelli, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice dei Presidi ospedalieri Rimini Francesca Raggi e il presidente dell’Ordine professioni infermieristiche di Rimini Nicola Colamaria.

Ssabato 26 sarà poi la volta de "Il cambiamento climatico e il suo impatto nella vita di tutti i giorni". Nessi e connessi per leggere il mondo. La crisi del sistema e le sue interconnessioni, una società che deve sforzarsi di capire che crisi climatica, economica, sanitaria e geopolitica sono direttamente e profondamente legate le une con le altre e che occorre quindi occuparci di una, guardando però allo stesso tempo anche alle altre. Ne parleranno Annalisa Corrado della segreteria nazionale PD con delega all’ambiente, la vicesindaca di Santarcangelo con delega all’ambiente Pamela Fussi, la presidente dell’assemblea legislativa Emilia Romagna Emma Petitti e il segretario del Circolo del Centro Luca Paganelli.

Domenica 27 ecco invece Santarcangelo in connessione, velocità dell’economia e cultura del lavoro. "Assistiamo nel mondo a rapidissimi cambiamenti dei tradizionali assi economici con nuove nazioni pronte a competere e l’Africa assediata in modo coloniale la cui espansione demografica e povera pone seri interrogativi. In questo contesto globale vorticosamente in movimento, imprese e lavoratori si trovano di fronte a scelte complicate". Si confronteranno sul tema l’assessore al bilancio e al lavoro del Comune di Santarcangelo Emanuele Zangoli, l’assessore regionale allo sviluppo economico, green economy e lavoro Vincenzo Colla, la professoressa dell’Itc Molari-Einaudi, progetto On e dialogo fra giovani e mondo del lavoro Mariangela Bellavista, la segreteria generale Cgil della provincia di Rimini per nuovi lavori e contrasto ai contratti pirata Isabella Pavolucci e il membro del Cda Ieg Fiera di Rimini Gianluca Brasini

Lunedì 28 si proseguirà con "Diritti civili diritti sociali", quando l’unione fa la forza. L’omofobia è il frutto di un pesante fardello di stereotipi e pregiudizi e può manifestarsi in vari modi senso di disagio, tensione, diffidenza, sottili meccanismi di esclusione e discriminazione, battute offensive, insulti, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e violenze. Tutto ciò coinvolge non solo i diretti interessati ma anche le loro famiglie che spesso sono travolte da avvenimenti che non sanno come affrontare. A parlarne, il capogruppo di Più Santarcangelo Tiziano Corbelli, la presidentessa Agedo per la Romagna Mara Bruschi, il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti, il responsabile nazionale area lgbtq+ Aics Gabriel Corbelli. Letture a cura di P.Pazzini e M.Angelini.

Giovedì 31 il tema sarà poi "Pnrr, ...come, dove e quando". "Next generations-Eu (PNRR in Italia) è uno spartiacque tra l’Europa conservatrice e l’Europa che investe e tende la mano ai propri cittadini. Per l’Italia è un’opportunità storica e irripetibile per migliorare il proprio posizionamento internazionale. Le criticità a cui questo governo ci sta esponendo hanno delle ripercussioni su ciascuno di noi". A svilupparlo saranno l’assessore all’urbanistica del Comune di Santarcangelo Filippo Sacchetti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, Daniela Angelini già sindaca di Riccione, l’assessore regionale Paolo Calvano e Francesca Pieraccini della segreteria.

Sabato 2 settembre il focus sarà "Cercasi casa, disperatamente". L’urgenza abitativa è divenuta emergenza. Nuove forme di affitto digitale riducono le disponibilità stanziali, un’esigua disponibilità pubblica per gli studenti (ben sotto la media europea) limita il diritto allo studio, i costi e le garanzie bancarie richieste hanno forti ricadute sulla risposta sociale nel nostro territorio. A sviscerarlo saranno la consigliera comunale Pd Yousra Alaija, l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la vicepresidente Acer Romagana Claudia Corsini, L’assessore all’urbanistica del Comune di Santarcangelo Filippo Sacchetti, la segretaria Giovani Dem della provincia di Rimini Eleonora Martello e il direttore generale di Banca Etica Nazzareno Gabrielli

Infine domenica 3 settembre gran chiusura con "Il futuro dell'Europa accerchiata dai sovranisti": l’impatto sui partiti e governi nazionali. "Nonostante l’Europa abbia dimostrato propensione al cambiamento di dimensioni storiche (PNRR, Eurobond, ...). Nonostante ciò l’integrazione europea rimane problematica, soprattutto dal punto di vista delle politiche migratorie e della politica estera. E i sentimenti anti-europei in una fase di inflazione dirompente e di salari bassi non sono certo scomparsi e le prossime elezioni possono essere un’opportunità o un serio rischio".

Ne parleranno la segretaria comunale e capogruppo PD di Santarcangelo Paola Donini e la deputata del parlamento europeo del gruppo Socialisti e Democratici Elisabetta Gualmini.