DiMaio: "Regione sta lavorando ad accordo con Ausl per vaccinare residenti in vacanza"

"La regione Emilia Romagna sta lavorando per arrivare a un accordo tra le diverse Aziende Sanitarie locali della regione per consentire ai turisti residenti di poter ottenere la seconda dose del vaccino anche in vacanza". Lo dice Marco Di Maio, deputato di Italia Viva. "In pratica, se un cittadino di Modena si trovasse in vacanza - ad esempio - a Cervia, Cesenatico, Rimini o altre località romagnole e la data della sua seconda dose cadesse proprio in quel periodo, potrà vaccinarsi anche nelle sedi gestire da Ausl Romagna. Una strategia che semplificherà la vita ai turisti della nostra regione e darà un impulso al settore turistico, dalla riviera agli Appennini. Un meccanismo non semplice da organizzare, in particolare a livello nazionale. Ma dentro la stessa regione è possibile e ancora una volta a fare la differenza sarà il gioco di squadra", conclude.