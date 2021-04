Direzione Pd, Nadia Rossi: "Va sciolto quanto prima il nodo delle amministrative"

"Una riunione che ha evidenziato l’ottimo lavoro svolto nei tavoli programmatici dalle tante persone che hanno investito passione, tempo ed idee per progettare insieme il futuro di Rimini. Persone che voglio ringraziare di cuore", afferma la consigliera regionale Nadia Rossi, commentando la direzione del PD che si è svolta lunedì sera.

"Numerosi e interessanti gli spunti che sono emersi da questo importante percorso di partecipazione, valore aggiunto che contraddistingue la strada intrapresa dal Pd, e che dovranno essere completati dal confronto partecipato con la coalizione. Perché solo confrontandoci e dialogando, incentivando lo scambio di idee e rinunciando a chiuderci nel recinto dell'autoreferenzialità, possiamo interpretare la buona politica. Aperti al dialogo, dunque, e all’arricchimento dei programmi, partendo dal riconoscimento del lavoro in questi ultimi dieci anni: questo l’approccio che ci deve guidare nei mesi a venire, cercando di non disperdere ma al contrario valorizzare quel ritrovato sentimento di orgoglio che i riminesi hanno riscoperto per la propria città. Un risultato frutto della capacità di avere una visione e di tradurla in progetti grazie al lavoro di tutte le componenti sui territori".

Chiosa Nadia Rossi: "Il PD deve confermare l’intento di proseguire su questa strada, di costruire su queste fondamenta e con questo entusiasmo per il futuro. Ma tutto questo sarà vano se, come chiesto da segretari di circolo e consiglieri comunali in un documento presentato lunedì sera, non scioglieremo il nodo delle amministrative quanto prima. Non si può perdere altro tempo".