Distrutti i manifesti elettorali di Forza Italia. Erbetta: "Bravata o c'è dietro un mandante politico?"

Tre giorni fa era stato affisso questo cartellone a Riccione. E' andato distrutto. Si tratta di un cartello di Forza Italia, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. La segnalazione arriva dal candidato Mario Erbetta: "Forse sarà una bravata di ragazzotti scappati di casa o forse è un messaggio a Forza Italia di Riccione che sta dimostrando di aver ritrovato quell'unità e quella compattezza dei tempi migliori. Sicuramente un gesto di intolleranza e di inciviltà in una città accogliente come Riccione". E aggiunge: "A questi teppisti dal mandate politico o meno dico che Forza Italia alle prossime elezioni amministrative di Riccione sarà una protagonista e che non si lascia intimorire o spaventare da gesti del genere. Io come candidato mi impegnerò con tutte le mie capacità affinché Forza Italia sia determinante per l'elezione a sindaco di Riccione di Stefano Caldari. Strappate pure i nostri manifesti ma sappiate che a noi piace vincere con lealtà e sul campo e lo dimostreremo".