Dopo l'assoluzione dall'inchiesta "Spese pazze" Marco Lombardi torna in politica

Dopo la decisione della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribaltato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna assolvendo dall'accusa di peculato l'ex consigliere regionale di Forza Italia Marco Lombardi, l'esponente è pronto a tornare in politica. Ad annunciarlo è proprio Lombardi che, in una nota, dichiara di aver accettato l’incarico di Coordinatore Regionale per l’Emilia-Romagna di Noi per l’Italia. "Ora posso riprendere un impegno da cui mi ero volontariamente escluso - ha spiegato l'ex consigliere regionale - sentendomi ora più libero di accettare incarichi pubblici, ho accolto di buon grado la proposta di Samorì e dell’Onorevole Lupi. Anche all’interno di questa realtà proverò ad offrire il mio contributo per ridare dignità all’impegno Politico e per alimentare quell’area moderata dove mi sono sempre sentito a mio agio e che a mio avviso è troppo poco rappresentata nel panorama politico italiano in generale e nel centro destra in particolare. Non mi guidano certo velleità personalistiche perché la politica ha i suoi tempi, ne propositi di rivincita verso Forza Italia che è stata una parte importante della mia vita e che oggi è ampiamente e degnamente presidiata,

per cui non ha bisogno di me. Mi anima invece l’dea di sollecitare nelle persone che mi conoscono e che hanno abbandonato un impegno diretto, quel desiderio di buona politica che forse avevano dimenticato o pensavano fosse inutile in un contesto dove, improvvisazione e sterile polemica, sembrano farla da padrone. La politica però si fonda su ideali, contenuti e proposte concrete per cui a questo nuovo impegno mi hanno poi convinto i temi portati avanti da Lupi in materia di ambiente, salute e sociale e quelli proposti da Samorì in economia, lavoro e impresa".