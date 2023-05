Doppio incarico per la parlamentare di Fratelli d'Italia, Beatriz Colombo si dimette dal consiglio comunale

Novità all’interno del consiglio comunale di Riccione. La parlamentare Beatriz Colombo (Fratelli d’Italia), che era stata eletta tra i banchi della minoranza, ha in queste ore rassegnato le dimissioni. Secondo quanto previsto, l’escluso che subentrerà al suo posto in consiglio è Stefano Paolini. La parlamentare spiega i motivi di questa svolta: “Comunico che purtroppo ho dovuto rassegnare le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Riccione. È stata una decisione difficile da prendere in quanto ho avuto l'onore di rappresentare, seppur per breve tempo, i miei concittadini e di collaborare con i colleghi consiglieri di opposizione e di maggioranza con i quali ho cercato di mantenere una dialettica politica costruttiva per il bene della mia città con rispetto e coraggio. A seguito delle recenti elezioni nazionali del 25 settembre e della mia elezione alla Camera dei Deputati, essendo tra i Parlamentari con un doppio incarico il mio partito Fratelli d’Italia ha dato disposizioni ben precise che mi onoro di osservare: qualora ci fosse un primo dei non eletti iscritto a Fratelli d’Italia, sarebbe opportuno lasciare spazio”.

“Allo stesso modo sarebbe auspicabile per ogni nuovo eletto mantenere non più di un ruolo nel partito, per evitare i "collezionisti" di incarichi – aggiunge la parlamentare -. Desidero ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel lavoro svolto e continuerò a seguire la politica locale ed essere un punto di riferimento per tutti i miei elettori che continuerò a seguire assiduamente. Sono stati mesi intensi e spero che la mia decisione sia compresa e accettata da tutti. Ringrazio nuovamente tutti per la collaborazione e la stima dimostrata nei miei confronti augurandomi che la mia esperienza in consiglio comunale potrà essere utile ai miei successori. Il mio impegno per il territorio non verrà meno: la mia sede parlamentare di Riccione in Viale Ceccarini 231 sarà sempre aperta a tutti i cittadini che vorranno rivolgermi suggerimenti e consigli”.